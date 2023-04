SNCB: l’application pour tester les nouveautés bientôt ouverte à tous

La création d’un « Innovation Lab » à la SNCB, fin 2019, affiche aujourd’hui des résultats concrets. Et rapides. Car la mentalité « chemin de fer » qui voulait faire sept fois le tour de la question avant d’imaginer comment la mettre en pratique a été largement battue en brèche. En cette journée mondiale de la créativité et de l’innovation (chaque 21 avril), la SNCB veut le démontrer en détaillant les projets en cours et sa nouvelle méthode qui, en juin prochain, permettra à chacun de participer aux tests en cours des nouveautés étudiées. De l’utilisation potentielle de ChatGPT dans les réponses aux utilisateurs au taux d’occupation de votre futur train, en passant par les nouvelles bornes interactives, la gestion des bus de remplacement ou les voitures « silence ».