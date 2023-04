Josep Maria Fusté, légende du Barça et champion d’Europe avec l’Espagne, est décédé

L’ancien international espagnol Josep Maria Fusté est décédé à l’âge de 82 ans, a indiqué jeudi le FC Barcelone, club dont l’ancien milieu de terrain a porté le maillot de 1962 à 1972.

Josep Maria Fusté a inscrit 117 buts en 409 matchs avec le Barça. Avec le club catalan, il a remporté trois Coupes d’Espagne (1963, 1968 et 1971) et été quatre fois vice-champion (1964, 1967, 1968 et 1971). Il a aussi remporté la Coupe d’Europe des villes de foire (ancêtre de l’Europa League) en 1966 et atteint la finale de la Coupe des Coupes en 1969.