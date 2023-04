Conference League:Anderlecht s’incline aux tirs au but en quarts face à l’AZ Alkmaar

Anderlecht quitte la Conference League au stade des quarts de finale après sa défaite contre l’AZ Alkmaar. Vainqueur 2-0 la semaine dernière à domicile, les Mauves étaient menés 2-0 par l’AZ Alkmaar à l’issue des 90 minutes de jeu réglementaires. Le score n’a pas bougé en prolongation et c’est finalement au terme des tirs au but (4-1) que les Néerlandais ont accroché la place en demi-finales.

Dans la séance de tirs au but, Vertonghen a été le premier à se présenter côté anderelechtois et a vu son tir détourné par Mathew Ryan. Le portier australien a encore arrêté le 3e tir de Killian Sardella. Le 2e envoi de Marco Kana n’aura servi à rien. Dans le même temps, Clasie, Sugawara, Reijnders et Meerdink ont tous converti leur tir au but en faveur de l’AZ.