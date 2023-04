La bactérie mangeuse de plastique ne nettoiera pas les océans

Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans et plus de 380 millions de tonnes de plastique ne sont utilisées qu’une fois avant d’être jetées. Un désastre pour l’environnement. Certes, de manière générale, le Belge a adopté le réflexe de jeter ses bouteilles en plastique et les PMC, en général, dans les sacs bleus mais c’est loin d’être la panacée. Pour preuve, selon Plastic Oceans, seuls 9 % de tous les plastiques sont réellement recyclés. Plus de 90 % du plastique n’a donc pas droit à une deuxième vie et n’est rien d’autre qu’un déchet polluant terminant souvent sa vie dans les océans.