Un départ avorté pour Starship, la plus haute fusée du monde (vidéo)

Qui ne tente rien n’a rien. Après un report prudent du lancement, SpaceX avait annoncé une nouvelle tentative de vol, ce jeudi, depuis la base de Boca Chica (Texas, Etats-Unis). Une tentative soldée par un échec, puisque la fusée a explosé lors de la phase de séparation, trois minutes après le décollage.

Elon Musk redoutait un échec. Haute de 120 m, dotée de 33 moteurs, capable de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite… Le multimilliardaire et patron de Space X craignait notamment que l’un des 33 moteurs de « Super Heavy » n’explose et provoque un « effet domino » en se propageant aux autres. Le richissime entrepreneur avait souligné : « Si on s’éloigne assez du pas de tir avant qu’il y ait un problème, je considérerai ça comme un succès. »