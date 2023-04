Jesse, de mâle alpha à lieutenante: un parcours de transition à l’armée

Jesse a fait une grande partie de sa carrière militaire en tant qu’homme au sein des Forces spéciales. Elle sent pourtant qu’elle est une femme. Jesse s’est longtemps cachée derrière une masculinité parfois exacerbée au sein de l’armée, laissant ses questions sur son identité de genre au placard. Elle s’est confiée à Frédéric Delepierre, journaliste société, dans une interview que vous pouvez découvrir sur tous nos supports. Elle nous raconte aussi dans ce podcast ses interrogations, son long parcours, d’abord au sein de sa famille puis à la Défense, qui a accompagné sa transition.

Chaque semaine, une personnalité se dévoile dans les pages des « Racines Elémentaires », ce week-end c’est l’acteur et réalisateur Dany Boon qui se raconte. Il est en promo pour son nouveau film, « La vie pour de vrai » mais il a pris le temps de se livrer auprès de Béatrice Delvaux et de Fabienne Bradfer. Fabienne, spécialiste cinéma, nous raconte pourquoi il faut lire l’interview et s’il faut aller voir le film.