Nos experts préfacent Liège-Bastogne-Liège: «Dans la Doyenne, avec Pogacar et Remco, on doit s’attendre à un feu d’artifice» (vidéo)

Dans notre talk cyclisme, nos experts répondent aux questions clés au sujet d’un Liège-Bastogne-Liège qui s’annonce spectaculaire.

1. Vainqueur l’an dernier, Remco Evenepoel peut-il à nouveau s’imposer dans cette Doyenne sachant qu’il aura pour concurrent un certain Tadej Pogacar qui vient de remporter le Ronde, l’Amstel et la Flèche Wallonne ?

2. Les deux coureurs ont tendance à courir de la même manière et on pourrait les voir attaquer assez loin de l’arrivée… et si les deux hommes parvenaient à s’isoler en tête. Lequel a le plus de chance de s’imposer au sprint ?

3. Le fait de n’avoir participé à aucune course depuis le Tour de Catalogne (où il a terminé 2e derrière Roglic) n’est-il pas un inconvénient pour Remco ?

4. Quels sont les autres coureurs qui peuvent (éventuellement) concurrencer les deux favoris Remco et Pogacar ?