Père, mère, frères et sœur d’un kamikaze des attentats de Bruxelles, ils racontent: «J’ai pleuré pendant deux ans»

Le père et la mère, trois petits frères et une petite sœur. C’est groupée, parfois en tremblant – comme la maman de 53 ans –, que la famille Laachraoui est venue témoigner de la jeunesse et du départ en Syrie de Najim. Le second kamikaze de l’attentat à Zaventem, mort à 24 ans. L’artificier des attaques du 22 mars 2016 et l’un des fabricants des gilets explosifs des attentats de Paris.