Clap 200 pour Marco Ilaimaharitra, le capitaine du Sporting de Charleroi, ce dimanche contre Genk

Ce dimanche, ça fera 2.079 jours que Marco Ilaimaharitra a disputé son premier match avec le Sporting de Charleroi, lors d’une réception victorieuse d’Anderlecht (2-0), le 13 août 2017. Depuis, l’international malgache a disputé 198 rencontres pour le compte des Zèbres et la réception de Genk lui permettra de fêter sa 200e zébrée. « Je ne pensais pas rester aussi longtemps à Charleroi », avait déclaré l’ancien Sochalien en début de saison. « Je fais un peu partie de l’histoire du club et ce sont des matches pros. Si on m’avait dit ça quand j’avais 13 ans, je n’y aurais pas cru », ajoutait-il la semaine dernière.