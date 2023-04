France: l’encombrant cas Marlène Schiappa embarrasse le gouvernement

La secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire n’en finit pas de faire parler d’elle… et de hérisser les hautes sphères. Tant pour les zones d’ombre entourant le fameux fonds Marianne que pour la Une controversée de « Playboy ».

A première vue, il n’y a pas de point commun entre le vieillot (et sexiste) magazine de charme Playboy, la lutte contre les séparatismes et le secteur de la seconde main. C’était sans compter la résolument « libre » Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire. Habituée aux polémiques (la suggestion Hanouna pour animer le débat de l’entre-deux-tours, c’était elle), la secrétaire d’Etat a la peau dure et l’habitude d’éteindre les incendies. Si certains reproches qui lui ont été faits étaient clairement misogynes – on pense à ce député LR qui fait allusion à la vie sexuelle de Schiappa en plein débat à l’Assemblée, les articles mentionnant sa « chevelure de lionne » ou encore Atlantico qui l’affuble de l’immonde sobriquet de « reine des salopes » –, d’autres casseroles ont, toutefois, toute la légitimité de tinter.