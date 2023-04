Coronavirus: la Belgique passe à son seuil de vigilance le plus bas depuis 3 ans

On attendait cela avec impatience depuis plusieurs semaines ! », lance l’infectiologue Yves Van Laethem, heureux de pouvoir remiser ses derniers masques buccaux dans un tiroir lors de ses consultations. Et de constater comme les autres experts de Risk Management Group et les autorités politiques, que la Belgique tourne en quelque sorte la page du covid-19 en repassant au niveau 1 de la gestion épidémique.