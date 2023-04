Dix détenus «non dangereux» s’évadent avec une disqueuse à Saint-Hubert

Alerte, attention particulière », a publié la zone de police Semois et Lesse (province du Luxembourg), ce jeudi en fin de journée, sur sa page Facebook. « Si vous constatez des agissements suspects ou des groupes de personnes circulant de manière suspecte sur Saint Hubert, merci de bien vouloir prendre contact immédiatement avec le 101 ». L’alerte concerne dix jeunes adultes sans papiers qui se sont évadés, aux alentours de 16h ce jeudi, de la prison de Saint-Hubert où ils étaient détenus, précise la police, pour des faits de stupéfiants et non pas pour des atteintes aux personnes. Ils sont considérés comme non dangereux pour la population.

Les intéressés auraient profité de travaux se déroulant actuellement à la prison. Ainsi, si les grillages sont sécurisés et qu’une alarme se met en route dès qu’on les dégrade, le personnel de la prison aurait d’abord cru à une fausse alarme liée aux travaux avant de constater, en vérifiant les caméras de surveillance, qu’un trou avait été fait dans le grillage et qu’un groupe de détenus prenait la poudre d’escampette. Les choses se seraient déroulées très vite car les intéressés ont utilisé une disqueuse sur batterie : « Nous avons réagi rapidement, il a fallu organiser les recherches et l’enquête en dira plus sur les circonstances », explique Vincent Léonard, le chef de corps de la zone de police Semois et Lesse. Selon lui, il pourrait s’agir d’une évasion « d’opportunité », en utilisant un outil employé dans le cadre des travaux à la prison. Une complicité extérieure n’est pas totalement exclue, mais les caméras de surveillance n’ont pas enregistré de tierce personne au moment des faits.

Des recherches difficiles

Les recherches ont été lancées très rapidement, avec un hélicoptère et un drone dotés de caméras thermiques et un chien pisteur. La police locale a aussi pu compter sur des renforts des zones de police voisines et de la DNF, mais à 21 heures, les lascars couraient toujours. Les recherches, menées également par quad, sont particulièrement ardues car il s’agit d’importantes surfaces de forêt, avec beaucoup d’endroits denses et difficiles d’accès. Les gros conifères peuvent aussi nuire à l’efficacité des caméras thermiques. Et si de l’agitation a beaucoup été repérée dans les bois par les policiers, c’est en raison de la grande quantité de gibier…