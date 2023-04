Jan Vertonghen après l’élimination d’Anderlecht en Conference League: «On peut être heureux d’avoir bénéficié des tirs au but»

Jan Vertonghen était très déçu après le match. Le capitaine a reconnu qu’Anderlecht a montré trop peu de qualité. « Nous avons travaillé très dur pour obtenir ce 2-0 à la maison. Nous sommes venus ici avec de bonnes intentions et nous sommes menés 2-0 après dix grosses minutes. En fin de compte, nous pouvions être heureux d’avoir pu bénéficier de ces tirs au but », a déclaré le capitaine devant le micro de Play5. Lors de la séance de tirs au but, Vertonghen a manqué le premier envoi du RSCA. « Bien sûr, j’aurais préféré marquer. Cela fait mal. J’ai pris mes responsabilités. Quand le ballon a quitté mon pied, je l’ai bien senti. C’était juste un bon arrêt ».

Anderlecht a été éliminé 4-1 aux tirs au but par l’AZ Alkmaar, jeudi soir en quarts de finale de la Conference League. Il était mené 2-0 dès la 13e minute, perdant d’emblée son avantage forgé une semaine plus tôt, et a ensuite résisté jusqu’au tir au but qui ont tourné largement (4-1) en faveur de l’équipe locale.

Bart Verbruggen n’a pas pu jouer le rôle de héros dans la séance de tirs au but cette fois-ci. « Tenir jusque-là, c’était la seule chose que nous pouvions obtenir aujourd’hui. Et ensuite on espère gagner à la loterie, mais malheureusement (ce ne fut pas le cas, NDLR) », expliqua le gardien d’Anderlecht, visiblement déçu. Pendant le premier quart d’heure, les Bruxellois ont été débordés. « Si j’avais su comment cela allait se passer, nous aurions pu résoudre le problème. Bien sûr, ce n’est pas facile quand vous concédez un penalty et un but aussi rapidement. Ensuite, le public s’est mobilisé et y a cru encore plus. Je pense qu’il faut aussi être honnête et dire qu’aujourd’hui, c’est la meilleure équipe qui a gagné. »