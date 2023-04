Corrigée par Leverkusen, l’Union quitte l’Europe sur une gifle

Soixante-six secondes, très exactement, pour refermer le grand livre d’une campagne européenne dont même les plus indécrottables optimistes au sein des Union Boys, n’auraient pas osé tapisser leurs rêves les plus fous. Le temps pour Diaby d’effacer Morris et de redresser sa course d’un joli coup de reins et la fin des illusions sonnait déjà, sans que le public du… parc Astrid en accepte l’augure.

Et pourtant, malgré toute l’énergie jetée dans la bagarre pour inscrire ce petit but qui lui aurait ouvert la voie de la prolongation, l’Union en restera à 12 matchs européens pour la saison 2022-23. Certes sans avoir pu égaler dans les chiffres la performance de la génération de la fin des années 50 (demi-finale perdue contre Birmingham en 1959) mais avec tout de même la satisfaction d’avoir conquis les cœurs un peu plus encore.