Teddy Teuma après l’élimination de l’Union en Europa League: «Leverkusen était meilleur que nous et l’a montré» (vidéo)

Je dirais qu’on peut avoir de la frustration car on prend un but très rapide. Ce qui n’aide pas face à un tel adversaire... C’était un réel handicap. Mais il faut être honnête, le meilleur s’est qualifié. Toutefois, on peut être fier du parcours qu’on a réalisé et du match qu’on a fait. En deuxième mi-temps, on a tenté un coup tactique en passant à quatre derrière. On a amené plus de fougue, on a été plus offensif. On a amené plus de danger mais sur chaque contre, ils ont été très efficaces. C’était le très haut niveau et le meilleur a gagné.

Oui. Mais le plus dur à présent, c’est de récupérer un maximum. Car dimanche on a un match très important face à Courtrai avant les playoffs. Mais c’est vrai qu’on peut maintenant se concentrer à 100% sur le championnat.

S’agira-t-il d’un match piège par excellence?

Oui, surtout après un revers comme ça... Mais il ne faut pas non plus prendre notre élimination négativement. C’est la fin d’un très beau parcours. On est éliminé par un bel adversaire. On sort par la grande porte et on peut être fier de tout ce qu’on a fait. Il faut désormaisse servir de cette campagne pour entamer au mieux ces playoffs.

Justement, qu’avez-vous appris durant cette campagne européenne et qui pourrait vous aider à aller conquérir le titre?

On a pris en expérience, en maturité. On a fait face à des superbes adversaires. On a joué tous les 3 jours.Il faut sortir grand de tout cela. Maintenant, à nous defaire de grands playoffs pour goûter à nouveau à l’Europe l’année prochaine.

Quelle sera l’image forte que vous retiendrez de cette campagne?