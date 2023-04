Gare au «tous pourris»

Les dérapages de gouvernance mis au jour ces derniers mois (greffier wallon, bonus de pensions et frais des parlementaires…) ne sont pas à l’honneur du politique et donnent au minimum à voir une classe, voire un groupe d’élus, qui a perdu le contact avec la réalité, comme hors du monde. C’est un constat terrible qui décrédibilise ceux et celles dont l’unique métier consiste à représenter les citoyens de ce monde, et qui mine gravement la démocratie.