Des limitations d’achat chez Aldi: voici les produits et les magasins concernés

A l’instar de Colruyt, qui a annoncé l’instauration d’une limitation d’achat de plusieurs produits (la liste est à retrouver ici), Aldi a mis en place une mesure similaire, a appris Le Soir.

Une nuance, tout de même : la limitation d’achat chez Aldi n’est pas nationale, elle ne concerne que les enseignes situées à Liège, précise le groupe.

Deux types de produit sont ciblés : les alcools forts et les cacahuètes. « Un maximum de six bouteilles et paquets est autorisé. Si une quantité plus importante est souhaitée, une facture doit être établie. »