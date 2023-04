Sarah Schlitz en sursis: voici ce qui lui est reproché

Mardi, la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances avait reçu une réprimande de la commission de contrôle des dépenses électorales de la Chambre pour usage de son logo personnel sur des annonces publiques, notamment dans le cadre d’une exposition à la caserne Dossin. Sarah Schlitz a nié avoir personnellement fait cette demande.

Cependant, dans le guide de l’appel à projet « Tant qu’il le faudra ! », permettant de recevoir des subsides dans le cadre de l’égalité des genres, il est clairement stipulé que « l’organisation s’engage à faire mention du soutien de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et de la secrétaire d’Etat. »

À lire aussi Un seul député sur… 44 et la présidente pour le débat sur le financement des partis

Les groupes parlementaires de la majorité Vivaldi ont décidé jeudi soir de ne pas procéder au vote de la motion pure et simple, déposée à la suite de l’interpellation du député Sander Loones (N-VA, opposition). Le nationaliste flamand demandait la démission de la secrétaire d’État à l’Égalité des chances Sarah Schlitz. La motion sera soumise au vote la semaine prochaine, offrant à l’écologiste un sursis.

Pour le député N-VA Sander Loones, Sarah Schlitz a menti au Parlement. « Ainsi, la secrétaire d’Etat a non seulement violé la loi, mais n’a pas non plus agi de manière éthique », indique-t-il dans un communiqué.

À lire aussi Pension des députés, statut des élus: le Parlement réforme sous tension et à tout va

« Nous avons entendu aujourd’hui les explications de la Secrétaire d’État. Si, dans les jours qui viennent, il y a le moindre élément matériel qui confirme qu’elle n’a pas dit la vérité, elle devra alors en tirer les conséquences », ont résumé les chefs de groupe PS et MR Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf.