Brian Johnson, Angèle et Emmanuel Macron: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Brian Johnson

Si paisible entre Meuse et Sambre, Namur va-t-elle devenir une référence sur la carte mondiale du rock, et même du hard rock ? On peut le penser avec l’inauguration d’une statue de Brian Johnson, le chanteur du groupe AC/DC qui était passé par ici en 1980. On attend l’artiste un de ces jours pour fêter ça. Johnson ne doit rien craindre des Namurois. Pour le protéger, on le fera passer par le tunnel du parlement wallon.

Maxime Gentges