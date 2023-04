«En matière de jardinage, rien ne sert de courir…»

Question climat, tout le monde n’est pas sur un pied d’égalité ! Marc Knaepen, autoentrepreneur et consultant-conférencier en matière d’environnement et de jardins, est bien placé pour le vérifier semaine après semaine. Cet Ardennais, qui a longtemps vécu à La Roche-en-Ardenne et vit depuis deux ans dans le Loiret, au sud de la Loire, ne connaît plus du tout les hivers rigoureux de son Ardenne natale, même si ceux-ci ont également évolué vers plus de douceur et moins de neige. « J’ai dû réadapter mon calendrier de jardinier », dit-il. « J’ai, par exemple, eu de la laitue au jardin tout cet hiver, ce qui reste impossible en Ardenne ! »