Pour faire un café de qualité, les passionnés recourent à un matériel de plus en plus pointu

Félix et sa copine sont partis plusieurs semaines au Mexique. D’un commun accord, ils ont décidé de voyager léger, s’autorisant seulement un « objet de confort » chacun. Passionné par le café depuis quelque mois, Félix a pris dans ses bagages une panoplie de petits équipements qui lui permettent, à plusieurs milliers de kilomètres de ses repères habituels, de préparer des tasses d’excellente facture. Il y a notamment un moulin à café, une balance de précision, des filtres en papier et en métal, des grains dûment conditionnés, avec différents niveaux de torréfaction, des tasses. Et, bien sûr, un Aeropress, une « cafetière manuelle » d’un nouveau genre qui, ces dernières années, est devenue un objet de passion pour toute une communauté d’adeptes de café. « Avec tout cela, j’arrive à faire des cafés filtres, du cold brew (un café infusé à froid, NDLR). Et même, en poussant, des espèces d’expresso », plaisante Félix.