Liège-Bastogne-Liège: Tadej Pogacar en quête du triplé ardennais à Liège face au tenant du titre Remco Evenepoel

Ce duel s’annonce indécis, les récents vainqueurs ayant connu une préparation radicalement différente. La dernière confrontation entre les deux coureurs remonte au championnat du monde sur route de 2022 en Australie, qui a vu le triomphe d’Evenepoel.

Tadej Pogacar terminera à Liège son cycle de classiques printanières. Le récent vainqueur de la Flèche wallonne a signé mercredi le 12e succès de la saison. Son explosivité a parlé dans le Mur de Huy où il a triomphé devant Mattias Skjelmose et Mikel Landa. «Liège sera une autre course, plus longue, avec des côtes plus longues, alors que je cours depuis le début des classiques des courses avec des côtes pentues mais courtes», a tempéré le vainqueur 2021, qui viendra à Liège en plein rythme de compétition.

Remco Evenepoel n’a, quant à lui, plus couru en compétition depuis le Tour de Catalogne, qu’il a terminé à la deuxième place derrière Primoz Roglic. Il prendra le départ à Liège avec le dossard 1 du vainqueur sortant sur le dos et le maillot de champion du monde sur les épaules, devant un public qui attend son retour sur les routes belges. Le Brabançon évoluera en effet pour la première fois de la saison en Belgique, après une préparation de la Doyenne sur les pentes du volcan Teide à Tenerife.

Dimanche, au départ à Liège, Evenepoel n’aura plus épinglé un dossard depuis le 26 mars. Selon son entraîneur, cela ne posera pas de problème d’adaptation après un stage en altitude. Après la Doyenne, Remco, vainqueur de la Vuelta en 2022, s’alignera avec ambition au Giro.

Pogacar vainqueur en 2021

À Liège, Evenepoel bénéficiera du soutien du double champion du monde le Français Julian Alaphilippe, 2e en 2015 et 2021, de Pieter Serry, Ilan van Wilder et Louis Vervaeke, de l’Italien Andrea Bagioli et du Suisse Mauro Schmid. En 2022, le ’Petit Cannibale’ avait remporté son premier Monument dans la Cité ardente en attaquant dans La Redoute, à 30 kilomètres du but, et en tenant bon pour s’imposer en solitaire avec 48 secondes d’avance sur Quinten Hermans et Wout van Aert.