WRC: Thierry Neuville en tête du Rallye de Croatie à la mi-journée

Thierry Neuville a pris la tête du rallye de Croatie dès la deuxième spéciale de la quatrième manche du championnat du monde des rallyes, la plus longue aussi (25 km), et surtout celle où Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera ont tous deux subi une crevaison (sur une compression) qui a obligé les deux pilotes Toyota à procéder à un changement de roue. Un exercice à l’occasion duquel l’octuple champion du monde et son équipier Vincent Landais se sont distingués en effectuant ce changement en 1min07 seulement !

Ogier le plus rapide dans trois spéciales sur quatre

Du coup, et alors qu’Ogier a signé le meilleur temps dans les trois autres spéciales, Thierry Neuville s’est rapidement trouvé esseulé aux commandes de l’épreuve. Après quatre spéciales, le pilote Hyundai devance Elfyn Evans (Toyota, à 16,1 sec.) et Ott Tanak (Ford, à 22,2 sec.), tandis que tous les autres se trouvent à plus d’une demi-minute : Lappi (Hyundai, à 34,9 sec.), Katsuta (Toyota, à 50,5 sec.), Loubet (Ford, à 55,8 sec.), Ogier (Toyota, à 1.27,1), tandis que Rovanpera n’est que 10e (Toyota, à 2.35,9).