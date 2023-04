Zinédine Zidane de retour aux affaires? Le Français serait la priorité d’un grand club européen

Cela tombe bien, Zidane non plus, et la Juventus serait son option prioritaire pour revenir sur le banc de touche. Et tant pis si la Juve n’est plus au sommet du football italien, et encore moins européen. Le challenge de réinstaller les Bianconeri parmi les équipes majeures séduirait Zidane. Encore faut-il que la Juve se décide à se séparer de Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annuel de 7 M €. Régulièrement critiqué et souvent nerveux cette saison, ce dernier ne fait plus l’unanimité. À voir donc…