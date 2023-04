Mauvaise nouvelle pour l’Union Saint-Gilloise: touché aux adducteurs, Yorbe Vertessen est forfait face à Courtrai

Sorti après une demi-heure de jeu face au Bayer Leverkusen ce jeudi soir, Yorbe Vertessen est touché aux adducteurs et loupera la dernière rencontre de la phase classique à Courtrai dimanche. À voir désormais s’il sera rétabli à temps pour le début des playoffs. « Il est encore trop tôt que pour tirer des conclusions quant à la gravité de sa blessure », a expliqué Karel Geraerts. « Il faut attendre jusqu’à lundi ou mardi prochains pour connaître les résultats de ses examens ».

Deux joueurs sont pour leur part menacés : Bart Nieuwkoop (qui louperait les deux premières rencontres des playoffs en cas de carton jaune) et Anthony Moris (qui serait suspendu le premier match). Le premier devrait être ménagé, comme ce fut le cas contre Seraing le week-end dernier. Le doute plane par contre autour de la titularisation, ou non, du second. Le cas échéant, le jeune Joachim Imbrechts, qui n’a jamais encore disputé la moindre minute avec les A de l’Union, prendrait place dans les cages. Car le deuxième gardien, Lucas Pirard, est toujours blessé au dos et forfait ce week-end. « Mais j’ai entière confiance en Joachim », a assuré Karel Geraerts.