Voici les probabilités pour les derniers enjeux en D1A

Dimanche soir, la phase classique de la Jupiler Pro League aura livré tous ses verdicts. Mais cette dernière journée doit encore décider du destin de nombreuses équipes à tous niveaux. La Pro League a pour l’occasion partagé sur les réseaux sociaux les probabilités de chaque équipe à décrocher la place en jeu dans sa bataille.

Il y a d’abord la dernière place dans le Top 4 qui se disputera entre La Gantoise, le Club de Bruges et le Standard. La Gantoise (4e, 56 points) recevra Ostende, relégué, et a son sort entre ses mains dans cette course. En cas de victoire, les Buffalos sont assurés de finir devant les Brugeois (5e, 56 points) et les Rouches (6e, 55 points), qui peuvent encore les dépasser. Le Club reçoit Eupen (15e, 28 points), qui joue son maintien, et le Standard se déplace à Louvain (11e, 45 points), toujours à la lutte pour une place en play-offs 2.

Selon le modèle réalisé par Stats Perform, La Gantoise a 80,5 % de chance de finir dans le Top 4. Le Club de Bruges pointe à 17,8 % tandis que le Standard a 1,7 % de chance de jouer pour le titre.

Ensuite, c’est un ticket pour les Europe Playoffs qui est en jeu. Aux côtés d’OHL, on retrouve dans cette lutte le SC Charleroi (8e, 47 points) qui reçoit le leader Genk (1er, 74 points). Le Cercle (9e, 47 points) se déplace sur le terrain de Zulte Waregem (16e, 47 points). Anderlecht (10e, 46 points) reçoit Malines et devra miser sur un mauvais résultat de ses rivaux pour accrocher le Top 8.

Et selon les probabilités, ce sont les Zèbres qui sont en meilleure position pour conserver leur 8e place puisqu’ils affichent 86,3 % de chance d’y arriver. Suivent le Cercle avec 7,9 %, Anderlecht à 5,6 % et puis OHL avec un faible 0,2 %.