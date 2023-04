Unité, équilibre et solidarité: les 3 axes du SC Charleroi pour le sprint final en Division 1A

Cela peut paraître improbable au vu du début de saison de Charleroi mais ce sont finalement les Zèbres qui se trouvent en position de force dans la course aux PO2. Un succès contre Genk et c’est dans la poche. Un partage pourrait suffire mais dépendrait des autres concurrents, tout comme un revers. Bref, il vaut mieux faire les choses soi-même, une réflexion que Felice Mazzù entend concrétiser via trois éléments essentiels.

1. De l’unité

Ce sera donc une finale pour les Carolos face au leader de la compétition. Un match couperet, un de plus… « Je n’ai pas envie de parler de pression », souffle le coach zébré. « J’ai récemment dit au groupe qu’il faisait face à cinq finales si son désir était d’atteindre l’objectif fixé depuis l’acquisition du maintien. Nous en avons remporté 3 sur 4, ce qui n’est pas mal du tout. J’ose toutefois espérer que personne ne viendra tout jeter à la poubelle si un malheur devait arriver ce dimanche. Je vais être franc avec vous en vous disant clairement que je ne sais pas ce que nous allons mettre en place en cas de « congé » après le match. Je n’ai ni l’envie ni l’ambition de penser à cela ».

2. De l’équilibre