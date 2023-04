Un triplé de Riyad Mahrez envoie Manchester City en finale de la FA Cup (vidéos)

Outre Ederson, sur le banc au coup d’envoi au nom d’une rotation habituelle en coupe, John Stones, Ruben Dias, Rodri et Kevin de Bruyne n’étaient pas titulaires, alors que Nathan Ake est blessé.

En quête d’un autre type de triplé -- championnat, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions, réalisé seulement par Manchester United en 1999 en Angleterre --, les champions d’Angleterre en titre avaient sans doute déjà leur prochain match en tête.

Deuxièmes du Championship avec sept points d’avance et un match de moins sur leur poursuivant immédiat, Luton, les Blades sont quasiment assurés de retrouver l’élite la saison prochaine, deux ans après l’avoir quitté.

Leur parcours en Cup, avec l’élimination de Tottenham à Bramall Lane (1-0) en huitième de finale, a manifestement suffi au bonheur de leurs supporters, ravis de voir Wembley, malgré l’impuissance de leurs protégés et même si cela signifie que les 87 ans d’attente depuis la dernière finale, atteinte en 1936, va encore s’allonger.

Pour City, cette finale ne sera que la deuxième de l’ère Guardiola qui avait un bilan désastreux dans le dernier carré avec cinq éliminations sur les six dernières années, dont trois fois de suite depuis la victoire en 2019.

Mais mis à part le match contre Arsenal (1-0), en 16e de finale, les Mancuniens n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires avec 17 buts marqués et aucun encaissés en cinq tours.

Contre le «hérisson» Sheffield, ils ont su se montrer patients, n’ouvrant le score qu’en fin de première période quand Daniel Jebbison a fait un croc-en-jambe maladroit sur Bernardo Siva qu’on peut qualifier de «faute d’attaquant» après un corner mal dégagé.

Haaland privé de pénalty

Malheureux dans sa tentative contre le Bayern Munich en Ligue des champions, mercredi, Erling Haaland a dû céder la place à Mahrez qui a pris parfaitement à contre-pied Wesley Foderingham (1-0, 40e).

Haaland a été à deux doigts de marquer à la 56e en se jetant pour reprendre une frappe déviée de Sergio Gomez, mais c’est Mahrez qui a doublé la mise en récupérant un ballon au milieu de terrain avant de voir la mer rouge et blanche s’ouvrir devant lui pour aller tromper de près le gardien adverse (2-0, 61e).

Cinq minutes plus tard, une bonne temporisation de Jack Grealish sur la gauche de la surface de réparation lui a permis der servir en retrait et à ras de terre Mahrez pour achever son triplé (3-0, 66e) et devenir le premier joueur à réaliser pareille performance à ce stade de la compétition depuis 1958.

Deux minutes plus tard, Guardiola rappelait sur le banc Haaland et Grealish, car il reste encore beaucoup de matches à fort enjeu avant le fin de la saison.