Pour Anderlecht, la course au Playoffs 2 est une question d’honneur

En 1982, le groupe Élégance sortait « Vacances, j’oublie tout », un morceau dont la phrase « plus rien à faire du tout » risque de venir fouetter les visages des Anderlechtois en cas de fin de saison régulière en eau de boudin. Contre Malines, les Mauves doivent gagner et espérer des faux pas de Charleroi et du Cercle pour terminer la saison dans un Top 8 tantôt inespéré, tantôt clairement convoité. Après la déroute en Coupe d’Europe sur la pelouse de l’AZ de jeudi passé, la question qui se trouve sur toutes les lèvres des fans n’est pas de savoir comment le grand club de la capitale va réussir à sortir un lapin magique de son chapeau mais plutôt : qu’avons-nous fait pour mériter cela ?

Car, au final, et pour reprendre le titre de la chanson évoquée plus haut, les éventuelles vacances anderlechtoises ne pourront pas permettre de tout oublier. Les déboires financiers, les erreurs de casting à tous les étages et les rencontres infâmes d’un point de vue footballistique, autant de plaies qui ne cicatrisent pas, même si l’arrivée de Brian Riemer semble avoir fait du bien dans le vestiaire. « Nous sommes très contents de pouvoir travailler en sa compagnie », une phrase souvent répétée par les cadres mais qui ne peut cacher le manque d’efficacité ainsi que la perpétuelle incapacité à profiter des instants décisifs pour trouver une forme de sérénité dans le vestiaire. Chaque fois que les Anderlechtois ont semblé sortir la tête hors de l’eau, un élément, que ce soit interne ou extérieur, est venu repousser l’édifice dans les profondeurs qu’il a lui-même installées.

Ce qui fait tache finalement, c’est de se dire qu’une institution de la trempe d’Anderlecht doit s’en remettre à Genk et Zulte, les adversaires des opposants dans la course au Top 8, pour espérer décrocher un ticket pour la suite de la compétition. « Je ne veux pas que les vacances arrivent maintenant. La Belgique semble être une expérimentation européenne au niveau de son mode de fonctionnement ». Jan Vertonghen a beau se plaindre du format de notre compétition, il le connaissait à l’avance, il ne sert donc à rien de s’en plaindre maintenant. Souvent l’un des seuls à niveau, il n’a pas réussi à insuffler une dynamique suffisante que pour enchaîner des résultats. Cette saison, c’était un peu tout ou rien avec Anderlecht. Parfois convaincant, rarement chanceux mais souvent balayé par l’adversaire, et pas seulement au niveau du talent pur.