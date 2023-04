Alors que la rumeur d’un retour au FC Barcelone enfle, Lionel Messi passe ses jours de repos… en Catalogne!

Suite à leur victoire sur la pelouse du SCO d’Angers, les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu droit à quelques jours de repos. Et, selon le journaliste catalan Gerard Romero, Lionel Messi aurait décidé de profiter de l’occasion pour se rendre… à Barcelone.

Il n’en fallait bien évidemment pas plus pour alimenter la rumeur d’un retour de l’Argentin en terres catalanes. D’autant plus que, toujours selon le journaliste espagnol, Lionel Messi ne serait pas seul pour ce petit séjour dans la maison qu’il a gardé à Barcelone. L’attaquant serait en effet accompagné, notamment, d’un certain Pepe Costa, conseiller de la famille aussi bien sur le pan personnel que professionnel, et des assistants de ceux-ci. Et, pour ne rien arranger, tout ce petit monde aurait tout fait pour passer incognito, en empruntant une sortie dérobée de l’aéroport…