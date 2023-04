Vincent Kompany dans la tourmente: son club de Burnley pourrait écoper d’une pénalité de points!

Alors que tout semblait aller pour le mieux pour Vincent Kompany à Burnley, les choses pourraient se compliquer dans les prochains jours pour l’entraîneur belge. En effet, selon The Sun, les Clarets pourraient écoper d’une pénalité de points. Ce qui serait particulièrement embêtant dans la course au titre que l’ancien coach d’Anderlecht mène actuellement…

Et ce qui est reproché à Vincent Kompany est assez surprenant : Huddersfield Town, actuellement engagé dans la lutte pour le maintien, accuse le Belge d’avoir fait trop de changements par rapport à son équipe habituelle lors de la rencontre face à Reading, un concurrent direct dans le bas du tableau. En effet, au lieu des habituels Muric, Harwood-Bellis, Maatsen, Cork, Brownhill et Barnes, Vincent Kompany avait décidé d’aligner pour cette rencontre Peacock-Farrell, Taylor, Al-Dakhil, Twine, Benson et Foster.