Liège-Bastogne-Liège: Demi Vollering remporte la course et signe un triplé ardennais historique

Ce dimanche, la Néerlandaise Demi Vollering a remporté Liège-Bastogne-Liège féminin et a, par la même occasion, réussit un triplé ardennais historique.

Déjà victorieuse à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne, Demi Vollering s’est imposée dans un sprint à deux devant l’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) au terme d’une course de 142,9 kilomètres qui s’est élancée à 8h40 de Bastogne. La Suissesse Marlen Reusser (SD Worx) a pris la 3e place à 22 secondes.

« Liège-Bastogne-Liège est différent, il faut être présente et performante à tous les instants. Le résultat se fait sur la longueur, mais je me sens capable de signer un bon classement. Je connais la course et je serai donc moins nerveuse qu’à la Flèche », avait-elle expliqué après sa victoire sur le Mur de Huy.