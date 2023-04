Delhaize: pourquoi les négociations sociales sont toujours dans l’impasse

Les supermarchés au Lion étaient presque tous ouverts samedi, mais les grévistes sont toujours majoritaires, selon les syndicats. Et le dialogue social ne prend pas, malgré une deuxième réunion de conciliation ce samedi.

Chez Delhaize, direction et syndicats restent arc-boutés sur leurs positions. L’enseigne (et sa maison-mère néerlandaise Ahold) n’envisage pas de revoir sa décision, annoncée le 7 mars dernier, de franchiser ses 128 supermarchés intégrés, ni d’enclencher l’ouverture d’une procédure Renault de licenciement collectif, comme le demandent les syndicats. Et la deuxième réunion de conciliation, organisée samedi après-midi par le médiateur social désigné par le ministre fédéral de l’Economie, n’a débouché sur aucune avancée.