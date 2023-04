Il faut ajuster pour quelques années la réforme des rythmes scolaires

Cette réforme, qui poursuit des objectifs louables et essentiels d’amélioration du système scolaire francophone et de lutte contre les inégalités scolaires, dans son entrée en vigueur unilatérale et non concertée, distancie un peu plus nos communautés les unes des autres, faisant de trop nombreuses « victimes collatérales » – les fameuses « admissible casualties »

Pour ceux de l’enseignement francophone, il leur faudra patienter encore un peu pour profiter d’un repos bien mérité lors de vacances, non plus pascales mais « de printemps ». « Vijgen na Pasen », cette expression néerlandaise n’a jamais mieux trouvé à s’appliquer…

Plusieurs dizaines de milliers de personnes concernées

Qui sont-elles ? Des enseignants néerlandophones ou germanophones qui viennent enseigner dans les écoles d’immersion linguistique francophones tandis que leurs enfants vont à l’école dans l’enseignement flamand. Des familles francophones ou bilingues, qui font pour leurs enfants le choix du bilinguisme, par immersion ou par submersion dans l’enseignement néerlandophone. Des enfants qui vont à l’école, francophone par ses enseignements, néerlandophone par son organisation, dans les communes à facilités. Des familles installées en Fédération et dont les proches parents (grands-parents, cousins) habitent dans une autre communauté. Des fédérations sportives dont les compétitions se jouent entre équipes flamandes et francophones. Des clubs sportifs, des organismes de stage, des académies, des écoles de danse dont les membres ou les élèves suivent les uns, le rythme du Nord, les autres, celui du Sud du pays. Des entrepreneurs et entrepreneuses dont la clientèle s’amenuise dramatiquement, faute de moments en commun pour des rassemblements professionnels ou privés. Des entreprises à cheval sur les communautés dont le rythme des employés diverge tant que les moments ensemble se réduisent à peu de chose. Des institutions, fédérales ou régionales, qui tournent au ralenti pendant une (plus) longue période. Et tant d’autres.

Leur nombre est, peut-être, difficilement chiffrable, faute d’indicateurs fiables, de monitoring préalable et de recensement linguistique des élèves. Mais qu’on ne s’y trompe pas : on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Faut-il ignorer leur réalité, qui traduit toute la complexité, mais aussi la beauté et la richesse, de notre petit pays où s’imbriquent les communautés, les langues et les cultures ?

Les citoyens, les élèves bilingues ne méritent-ils pas d'être entendus au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Nombre de ces situations se jouent à Bruxelles, région bilingue de par la loi mais où cette qualification légale se conjugue à l’aune d’une proximité quotidienne des communautés qui conduit naturellement à la découverte et l’apprentissage de la langue de « l’autre », aux échanges culturels et à la mixité qui porte même un nom, « la zwanze ». Comme le veut son appellation, la Fédération Wallonie-Bruxelles est composée, sur un même pied d’égalité, de la Wallonie et de Bruxelles, les spécificités de chacune des régions devant être appréciées à leur juste valeur.

Un coup porté au vivre ensemble

Par ailleurs, même si une part significative des cas concernés se trouve à Bruxelles ou dans sa périphérie, on ne peut pas réduire la problématique qui nous occupe à une préoccupation bruxello-centrée ; cela ne rendrait pas justice à toutes celles et tous ceux qui pâtissent de la désynchronisation des rythmes scolaires : à Mouscron, à Comines-Warneton, à Leuze en Hainaut, à Marcq, à Pecq, à Welkenraedt, Baelen ou à La Calamine… Cette divergence, aux implications multiples dans la vie quotidienne des citoyens, porte un coup au vivre ensemble, entre les trois communautés du pays, au sein même de la Fédération et au cœur des familles, des groupes sportifs et amicaux.

Un petit pas législatif serait un pas de géant

L’erreur des défenseurs les plus ardus de la réforme, qui ne manquent jamais d’évoquer l’intérêt et la satisfaction d’une partie du monde de l’enseignement par rapport à ce nouveau calendrier, serait de balayer d’un revers de la main les demandes d’adaptation, et non d’abrogation. Un petit pas législatif pourrait constituer un pas de géant pour une frange de la population qui n’en reste pas moins conséquente. Une adaptation de la période transitoire, sur le modèle de ce que nous connaissons cette année – préservant une semaine de congé supplémentaire commune à chaque semestre –, pourrait, d’une part, donner le temps de mettre en place plus sereinement les alignements qui étaient formulés comme conditions de faisabilité et d’acceptabilité par l’étude de la Fondation Roi Baudouin. Leur absence, aujourd’hui, ne permet en effet pas à la réforme d’apporter à tous les enfants les bénéfices visés et souhaités. D’autre part, elle permettrait d’alléger, ne fût-ce qu’un peu, les difficultés organisationnelles et financières des ménages et secteurs impactés et, enfin, de maintenir plus de temps de vivre-ensemble, de vie commune et de cohésion sociale.

Une revendication qui transcende les catégories sociales

Il ne s’agit pas non plus de revendications émanant d’une certaine catégorie sociale. Cette critique, entendue à maintes reprises, est injuste et infondée. D’abord, parce que la volonté d’offrir le bilinguisme à ses enfants n’est pas propre à certaines familles, mais concerne tous les parents qui veulent donner à leurs enfants les meilleurs atouts pour l’avenir et les clés de réussite dans un pays comme le nôtre. Cette préoccupation se retrouve dans tous types de milieux sociaux, qui y voient le gage d’une certitude d’emploi. En outre, sont aussi impactés de nombreuses et nombreux enseignantes et enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant à Bruxelles qu’en Wallonie, directement touchées et touchés par la divergence de leur rythme scolaire avec celui de leurs enfants. La désorganisation annoncée dans les écoles que leurs démissions ou absences risquent d’entraîner va directement à l’encontre de nos objectifs pédagogiques, à l’heure où l’enseignement en général, et les écoles d’immersion linguistique en son sein, connaissent déjà une situation dramatique de pénurie. À lire aussi Les vacances décalées des francophones pèsent sur le tourisme belge

Il n’y a pas d’enseignement de qualité sans enseignant, il n’y a pas d’immersion linguistique sans professeur devant sa classe ayant une maîtrise suffisante de la langue ! Il n’y a pas de « bien-être » pour des élèves contraints de passer de nombreuses heures en garderie ou « en fourche », privés des apprentissages essentiels, et privés par ailleurs de moments précieux en famille. On ne peut dissocier l’élève de l’enfant au sein de son milieu familial. On ne peut dissocier la lutte contre le décrochage scolaire de la perte de motivation et d’intérêt des élèves ballottés d’heures de fourche en remplaçants. On ne peut dissocier l’amélioration de la qualité de l’enseignement du soutien aux enseignants dans leur dimension de parents, par des incitants à demeurer motivés et à poursuivre leur tâche indispensable dans la société : celle d’aider à construire les citoyens de demain !

Objectif : au moins une semaine en commun

Nous conclurons sur cet appel renouvelé à la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles et à son gouvernement : acceptez de rediscuter de la période transitoire sur le modèle de ce que nous connaissons cette année, c’est-à-dire pour conserver, systématiquement, au moins une semaine supplémentaire par semestre en commun avec les autres communautés.

Dans la perspective espérée, à brève échéance, d’alignements et d’une re-synchronisation des rythmes des autres communautés, une adaptation de la période transitoire prend tout son sens. Un symbole, peut-être, mais, surtout un signal d’espoir donné à tous les secteurs impactés aujourd’hui par la discordance des rythmes, et un signal particulièrement fort lancé aux deux autres communautés : on vous attend !