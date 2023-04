Romelu Lukaku en très grande forme: le Diable inscrit un doublé et offre la victoire à l’Inter face à Empoli (vidéos)

Après une première mi-temps qui s’est terminée sur un score vierge, le Diable Rouge a trouvé le chemin des filets dès le retour des vestiaires (48e, 0-1). Un but symbolique pour celui qui a été gracié samedi par la Fédération italienne pour sa suspension en Coupe d’Italie.

Une demi-heure plus tard, Romelu Lukaku remettait le couvert et s’offrait un doublé pour mettre l’Inter sur la bonne voie à un quart d’heure du terme (76e, 0-2). A quelques minutes de la fin du match, Lautaro Martinez, bien servi par le Belge, se chargeait de planter le troisième but (88e, 0-3).