Christian Benteke brille en MLS: le Belge inscrit un superbe but pour sceller la victoire de DC United (vidéo)

À l’occasion de la neuvième journée de MLS, le championnat de football nord-américain, DC United avait fort à faire avec un déplacement à Orlando City. Et le club entraîné par Wayne Rooney a fait la bonne opération de la journée, en s’imposant 1-3.

Pour parvenir à ce résultat, DC United a pu compter sur un nom bien chez nous : Christian Benteke. Peu après l’heure de jeu, l’ancien du Standard a réussi à s’emparer d’un ballon qui traînait dans le rectangle, avant de se retourner brillamment et d’envoyer une puissante volée au fond des filets. Un très joli but qui prouve bien que le Diable rouge n’a rien perdu de son sens du but.