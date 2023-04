En vacances, mieux vaut éviter de recharger son smartphone n’importe où

Passer sous la barre des 10 pourcent de batterie sur son téléphone peut donner des sueurs froides. Heureusement, de plus en plus d’endroit de passage à forte fréquentation, comme les aéroports et certains commerces proposent des ports USB en libre accès pour charger son précieux smartphone, dont l’autonomie peine à dépasser les 12 heures.

Ces prises ont rassuré plus d’un voyageur avant un départ en vacances, désespérément en recherche d’un peu de jus. Elles n’auraient sans doute pas dû. Dans un tweet, le bureau de Denver du FBI met en garde les usagers contre ces ports USB en libre accès. « Des personnes mal intentionnées ont trouvé le moyen d’utiliser les ports USB publics afin d’introduire des logiciels malveillants sur les appareils branchés ».