Arménie: la lutte silencieuse des femmes

Erevan s’éveille au pied du mont Ararat. La brume matinale fait disparaître ses hauteurs enneigées, à moins que cela ne soit la pollution de la capitale où se concentre plus d’un million d’habitants, soit un tiers de la population du pays. De l’héritage soviétique, la ville a conservé son imposante architecture bétonnée. On oublierait presque qu’elle fut l’une des plus anciennes du monde, si ses délicates églises chrétiennes en pierre rose dorée ne venaient nous murmurer son histoire millénaire. Une histoire jalonnée par les combats qui ont dévasté son territoire. Pourtant, entre morcellements identitaires et exils involontaires, l’âme arménienne résiste.