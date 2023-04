Les enfants dangereusement exposés à la pollution de l’air

La qualité de l’air en Europe s’améliore lentement, mais la pollution reste un sujet de préoccupation majeur. « Des dépassements des normes de qualité de l’air sont réguliers dans l’Union européenne, avec des concentrations de polluants supérieures aux dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé ». A l’occasion de la parution de son dernier rapport sur la qualité de l’air en Europe, l’Agence européenne pour l’Environnement met un accent particulier sur l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. « On l’oublie souvent, mais ces derniers ne sont pas des “adultes en miniatures”, explique Gerardo Sanchez, expert à l’AEE. Ils sont plus vulnérables, leurs organes et leur système immunitaire sont moins développés. Ils sont donc beaucoup plus sensibles à la pollution.