Formule E: maigre moisson pour Stoffel Vandoorne à Berlin

Le championnat de Formule E a atteint le cap de la mi-saison (7e et 8e courses sur seize), ce week-end à Berlin, où deux courses ont été disputées, et successivement remportées par les Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) samedi, et Nick Cassidy (Envision Racing) dimanche. Poussé à la faute (et dans le mur) par l’Anglais Dan Ticktum samedi, Stoffel Vandoorne n’a pas pu faire mieux que de terminer à la 8e place dimanche, alors que son équipier Jean-Eric Vergne (DS Penske) a terminé successivement 7e et 3e.

Au championnat, l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) continue à mener les débats avec 100 points, devant Nick Cassidy (96) et Jean-Eric Vergne (81). Stoffel Vandoorne n’apparaît qu’en 11e position dans cette hiérarchie, avec 26 points au compteur.