Mené 5-0 après 21 minutes de jeu, Tottenham s’effondre à Newcastle et voit la C1 s’éloigner (vidéos)

Mené 5-0 après 21 minutes de jeu, Tottenham a sérieusement entamé ses chances de disputer la Ligue des champions en allant perdre (6-1) chez son rival direct Newcastle, dimanche, pour la 32e journée du championnat. Les Spurs, 5e, ont désormais 6 points de retard sur Manchester United (4e) et Newcastle (3e), avec respectivement deux matches et un match de plus au compteur. Le début de la rencontre a été complètement fou, les Magpies faisant mouche à chaque offensive ou presque. Le cauchemar d’Hugo Lloris dans les buts a débuté quand le gardien français a repoussé une frappe de Joelinton dans les pieds de Jacob Murphy qui a ouvert le score après 61 secondes de jeu.

Sur un mauvais alignement de la défense, Joelinton est ensuite allé dribbler Lloris pour marquer dans le but vide (2-0, 6e).

L’ancien gardien des Bleus n’a même pas bougé sur une frappe sublime de 27 mètres de Murphy dont le visage après le but (3-0, 9e) disait toute l’incrédulité face à la réussite insolente de son équipe. Une ouverture incroyable de l’extérieur du pied de Joe Willock, depuis le long de la ligne de touche dans son camp, a trouvé Alexander Isak dans le dos de la défense des Spurs pour le 4-0 (19e), avant que le Suédois, servi par une talonnade de Sean Longstaff, ne réalise le doublé, deux minutes plus tard, d’une frappe croisée passée sous les gants de Lloris (5-0). Lloris pointe un «manque de fierté» Seul Manchester City, contre Watford, en septembre 2019, avait mis moins de temps (18 minutes) pour prendre un tel avantage. Alors que Cristian Stellini avait sorti dès la 23e minute le milieu Pape Sarr pour faire entrer le défenseur Davinson Sanchez, Lloris a aussi dû sortir sur blessure à la pause, remplacé Fraser Forster. «C’est vraiment humiliant et la première chose à faire est de s’excuser vis-à-vis des supporters», a admis le capitaine des Spurs après le match, au micro de Sky Sports. «Il ne s’agit même pas de parler de tactique, c’est juste qu’on a pas su se battre. On était en retard dans tous les aspects du match (...) et c’est difficile d’analyser là tout de suite mais la première chose est qu’on a manqué de fierté», a reconnu Lloris. Des propos qui font écho à ceux d’Antonio Conte qui avait dénoncé des «joueurs égoïstes, qui ne veulent pas s’aider les uns les autres et mettre du coeur» lors d’une conférence de presse après un 3-3 contre la lanterne rouge Southampton, quelques jours avant son limogeage, fin mars. «On en peut pas se cacher derrière les problèmes du club, on est des professionnels et aujourd’hui trop de choses manquaient», a conclu Lloris, en référence à l’absence d’entraîneur pour la saison prochaine et la suspension du directeur sportif Fabio Paratici, impliqué dans le scandale des transferts surévalués de la Juventus quand il était dans le club italien. La bonne affaire de West Ham En tout début de seconde période, Harry Kane a bien réduit le score (49e), mais à la 68e, Callum Wilson, deux minutes après avoir remplacé Isak, a redonné 5 buts d’avance aux siens (6-1). Avec la réception de Manchester United et un déplacement à Liverpool à venir, les Londoniens vont abattre leur dernière cartes pour espérer finir dans le top 4. Dans l’autre match de l’après-midi, West Ham n’a pas fait de détail non plus à Bournemouth (4-0) engrangeant trois points très précieux pour le maintien. Michail Antonio à la 5e (1-0) et l’ancien lyonnais Lucas Paqueta à la 12e (2-0) avaient assommé les Cherries, et Declan Rice, peu avant la pause, avait enfoncé le clou (3-0, 43e) pour les Hammers.