Soudan: un pont aérien pour évacuer les ressortissants étrangers de Khartoum

Des combats entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d’une semaine. Plusieurs pays ont mobilisé des moyens militaires pour entamer l’évacuation de leurs ressortissants. Des Belges devraient en bénéficier. Les Soudanais, eux, vont se retrouver seuls, face à ces combats meurtriers…

C’est un véritable pont aérien qui s’est mis en place dimanche, pour évacuer des ressortissants étrangers coincés par les combats inédits qui déchirent depuis une semaine la capitale soudanaise Khartoum.

La Belgique est concernée par le dispositif, même si le nombre de personnes sur place est faible. Vingt-quatre Belges et de douze « ayants droit » (des personnes qui ne détiennent pas la nationalité belge mais font partie de la famille d’un Belge) ont été localisés au Soudan, dont 30 « avec certitude » à Khartoum, avait indiqué jeudi à la Chambre la ministre des Affaires étrangères belge. Hadja Lahbib indiquait dimanche, vers midi sur Twitter, que « plusieurs opérations étaient en cours au Soudan, « en coopération avec la France et les Pays-Bas, en vue d’évacuer le plus rapidement possible les ressortissants européens dont des Belges et les ayants droit ».