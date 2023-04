Hockey: l’Old Club n’a toujours pas dit son dernier mot

Racing – Daring : 2-2. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Ucclois qui ont, à nouveau, perdu des points capitaux dans la course pour les playoffs. En effet, opposés à des Molenbeekois qui ont le couteau entre les dents depuis la reprise pour assurer au plus vite leur maintien en Division d’honneur, les protégés de Xavier De Greve n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour renouer avec la victoire depuis leur médaille de bronze, en EHL, lors du week-end pascal. L’entame de match du Racing était d’ailleurs catastrophique puisque Alex Van Linthoudt ouvrait la marque pour les visiteurs après moins de 3 minutes de jeu d’un magnifique tir en revers croisé. Le Daring, qui défendait avec beaucoup de hargne, se montrait extrêmement efficace puisqu’il doublait son avance à la 50e