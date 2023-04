Brian Riemer après la défaite d’Anderlecht contre Malines (2-3): «On peut simplement s’excuser auprès de nos supporters»

« Ce n’est pas à cette position que le club doit se trouver. Beaucoup de personnes ont été impliquées dans ce voyage tout au long de la saison et je tiens à m’excuser auprès de tous. Ce résultat ne correspond pas aux attentes et à l’image du club. C’est une incroyable déception », a insisté Riemer.

Anderlecht a une nouvelle fois déçu ce dimanche, en terminant sa saison par une défaite contre Malines et en ratant la qualification pour les Playoffs 2. 11es du championnat, les Mauves ont tout simplement réalisé leur pire exercice depuis 1937. Un résultat très décevant, comme l’a déclaré Brian Riemer au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

« Ce résultat est malheureusement symbolique et est la conclusion de notre saison. On peut simplement s’excuser auprès de nos supporters et tout ce que je peux dire c’est qu’on est aussi déçu que tout le monde. »