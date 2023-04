Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en solitaire, Remco Evenepoel était seul au monde

Sur la chaussée rendue brillante par la pluie au quai des Ardennes, il planait presque un sentiment de convenance, comme si remporter la Doyenne après le retrait hâtif de Tadej Pogacar constituait une évidence dans le chef de Remco Evenepoel.

« Les gens ne retiendront que ce duel manqué et non la deuxième victoire de Remco. Mais je m’en fous, moi je retiens la formidable maîtrise de notre champion du monde et de notre équipe », anticipa Patrick Lefevere.