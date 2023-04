Mehdi Bayat reste optimiste malgré la non-qualification pour les Playoffs 2: «Charleroi doit être un sérieux candidat pour les Playoffs 1 la saison prochaine»

Le Sporting de Charleroi y a cru jusqu’au bout mais a finalement manqué de justesse la qualification pour les Playoffs 2 ce dimanche. Tenus en échec par Genk, les Zèbres terminent finalement à la 9e place du championnat, juste derrière le Cercle de Bruges qui a battu Zulte Waregem en fin de rencontre.

Malgré la déception, Mehdi Bayat a tenu à rester optimiste après la rencontre. « Si on fait le bilan de la saison, on n’a pas très bien commencé et puis on a traversé une sale période suite à laquelle il y a eu un changement d’entraîneur. Mais depuis que Felice Mazzù est là, c’est un autre Charleroi et on a encore été capable de bousculer Genk ce soir. Il faut être fier de tout ce qui a été fait depuis la Coupe du monde et regarder l’avenir », a-t-il insisté.