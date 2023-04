Passe de cinq pour Vanotterdijk

Si Lucas Henveaux a été le grand animateur du « national » du côté des hommes, chez les femmes, c’est, comme attendu, Roos Vanotterdijk qui a été la plus brillante. La Limbourgeoise a remporté cinq titres (50 et 100 m libre, 50 et 100 m dos et 50 m papillon), a battu deux records personnels (200 m libre et 200 m 4 nages) et a décroché sa qualification pour les JO de Paris sur 100 m dos.