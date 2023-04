Tensions à Anderlecht après la défaite contre Malines: les supporters voulaient s’en prendre à Wouter Vandenhaute

À l’issue du match, le noyau dur anderlechtois s’est opposé à une centaine de policiers. Il a notamment tenté de forcer les portes de l’entrée principale alors que certains membres des BCS (Brussels Casual Service) se sont même introduits dans les VIP’s via les tribunes, mais VDH n’était pas présent à ce moment-là. Il n’y a eu aucun blessé ou dégât à déplorer.

Le calme n’aura pas duré très longtemps au parc Astrid où cela a à nouveau chauffé. Après les banderoles peu amicales « Bonnes vacances, les chèvres » ou « Vous êtes nuls de A à Z » brandies durant la rencontre par la Mauves Army, l’homme le plus visé par les supporters anderlechtois les plus remontés fut à nouveau le président Wouter Vandenhaute, le bouc émissaire tout désigné.

« Apprendre de cette terrible saison »

« Nous voulons nous excuser auprès de tous nos supporters pour tout ce qui s’est passé », a réagi Brian Riemer. « Je prends la responsabilité de cette défaite. Je suis la personne à pointer du doigt pour la mentalité de l’équipe. Il ne faut pas se cacher et chercher des excuses. Ce que nous avons montré n’était pas suffisant pour un club comme Anderlecht. Il faut trouver les explications à cette saison ratée. Il faudra apprendre de cette terrible saison. Pour que cela ne se reproduise plus jamais. Je veux m’excuser auprès des fans mais aussi vis-à-vis des employés du club. Je ne vais pas dormir beaucoup dans les prochains mois. Je vais utiliser chaque heure pour préparer la prochaine saison. Nous allons tout faire pour prendre les bonnes décisions. Notamment pour trouver le meilleur agenda possible en n’oubliant pas que plusieurs de nos joueurs ont encore des matches internationaux. Notre préparation commence théoriquement ce dimanche soir mais ce ne sera pas simple compte tenu des contraintes du mercato. »