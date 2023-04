Coup d’arrêt brutal, mercato complexe à venir: après sa saison désastreuse, Anderlecht ne jouera plus le moindre match officiel avant trois mois

Pour la première fois, Anderlecht n’est pas en playoffs. Une gifle trois jours après le naufrage à Alkmaar. Un double uppercut qui a des conséquences sur les mois à venir. Le premier : ce lundi 24 avril, Anderlecht n’est plus dans aucune compétition.

Un match à l’image d’une saison désastreuse. Face à Malines, il y a eu du bon de la part d’Anderlecht mais également du très mauvais, voire de l’exécrable. Avec au bout du chemin : une quatorzième défaite. À une longueur du record de 2018-19 où le RSCA avait disputé 40 rencontres. Battu 2-3 face un Malines n’ayant plus rien à jouer, Anderlecht restera bloqué à 34 matches de championnat d’une saison se terminant dès la fin avril. Une première historique depuis l’avènement des playoffs. Comme le classement final des Mauves : onzième. Ce n’était plus arrivé depuis 1936-37. Le RSCA n’avait pas encore décroché ses premiers lauriers nationaux. Dimanche, il a écrit négativement son histoire au terme d’une joute marquée par des sifflets à la fin de chaque première mi-temps, des « Wouter Buiten » venant de la « Mauve Army » et des supporters mécontents obligeant la police à se déployer en masse devant la tribune d’honneur.

Anderlecht ne doit plus ressasser les raisons de cet échec – le choix de Mazzù, 29 points perdus à domicile et un seul succès face au top 8 – mais se tourner vers un futur incertain.