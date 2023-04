Le Sporting de Charleroi manque de peu les Playoffs 2: «Ça va être difficile à digérer», avoue Isaac Mbenza

Avec un but et un assist, Isaac Mbenza a assurément réalisé un gros match. La déception n’en était que plus grande. « On a joué pour gagner. Personnellement, je me suis dit : c’est peut-être les nonante dernières minutes de la saison, il faudra tout donner et il n’y aura pas de regret à la fin. Finalement, je mets un but, je mets une barre, une passe décisive. Mais je suis dégoûté, parce que je n’ai pas su réussir totalement ma mission et subvenir au besoin de mon équipe », commentait le buteur. « En première mi-temps, on fait deux petites erreurs qui nous ont porté préjudice. Genk n’est pas premier pour rien. On sait que les détails font la différence. Sur les buts encaissés, on est battu sur deux petites erreurs, on est en retard sur les ballons. Mais on s’est battu jusqu’au bout. On fait un bon résultat, hélas insuffisant pour les playoffs. On est forcément déçu. Ça va être très difficile à digérer. La vie continue. Maintenant, il faut penser à préparer la saison prochaine. On ne se qualifie pas, même si je crois qu’on le méritait quand même. Pour passer un cap, il faudra gérer ces détails-là. Ça va être dur de s’entraîner sans compétition, mais on est un bon groupe et on va essayer de prendre du plaisir comme on le fait au quotidien entre nous. »

Malines, éternels regrets...

Les Zèbres, comme les supporters, avaient vécu un drôle de match, avec un œil au Mambourg et une oreille à Waregem. « À la mi-temps, on sait que c’est 0-2 pour le Cercle. Puis on apprend que c’est 2-2. On nous dit : soyez malin, ne partez pas à l’abordage car si on prend un troisième but, c’est mort. Puis à la fin, on a attendu le résultat. »